FdI: "Forte preoccupazione per il ritardo dei lavori nel centro di Capannori"

venerdì, 29 ottobre 2021, 14:37

Contributi e agevolazioni per sostituire caldaie e altri generatori di calore. Aperto il bando per il comune di Altopascio, che consentirà ai cittadini interessati di ottenere sgravi per sostenere il costo degli interventi. Per presentare domanda c'è tempo fino al 30 marzo 2022

giovedì, 28 ottobre 2021, 14:08

Questa mattina nella sede comunale di piazza Aldo Moro è stato siglato un 'Patto di amicizia' tra la Città di Capannori e la Municipalità di Vedra, Comune spagnolo situato in Galizia. A sottoscriverlo sono stati il sindaco di Capannori Luca Menesini e il sindaco di Vedra Carlos Martinez Carrillo

giovedì, 28 ottobre 2021, 14:00

L’indagine ha avuto inizio nel mese di settembre dello scorso anno, quando nella provincia di Lucca si registrarono una serie di furti in danno di esercizi commerciali

giovedì, 28 ottobre 2021, 11:17

Il Partito Democratico di Capannori chiede una mozione per includere nella manovra di bilancio la proroga del Superbonus 110% per le case unifamiliari e villette a schiera fino al 2023 ma escluse dal documento programmatico di bilancio (DPB) del governo che invece include i condomini e le case Iacp

mercoledì, 27 ottobre 2021, 16:06

Un intervento chiesto a gran voce dagli abitanti della zona, testimoni della pericolosità del manto stradale molto danneggiato, di cui si era fatto portavoce anche il consigliere comunale con delega al decoro urbano, Giovanni Pippi

mercoledì, 27 ottobre 2021, 14:41

Domenica 31 ottobre in piazza Aldo Moro si terrà l'iniziativa "Halloween in piazza" promossa dal Centro commerciale naturale 'Indiana e Dintorni' di Segromigno in Monte in collaborazione con il comune