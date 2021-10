Piana



FdI: "Palapiaggia a porte chiuse, una beffa per la Nottolini e i suoi tifosi"

venerdì, 15 ottobre 2021, 18:12

Palapiaggia a porte chiuse, una beffa per la Nottolini e i suoi tifosi. Esordisce così Fratelli d'Italia che, in una nota, racconta quanto successo nelle ultime ore.



"Io stesso - dichiara Matteo Petrini, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale - ho cercato di acquistare il biglietto per assistere all'esordio stagionale della squadra ma, purtroppo, non mi è stato possibile. Il motivo, per quanto abbiamo potuto verificare, è assurdo: manca l'idoneità e agibilità della palestra, documento che doveva pervenire dal Comune di Capannori.

Una svista - prosegue Petrini - che ha dell'incredibile, considerando che non permetterà alla squadra di essere incitata dai propri tifosi nè alla Nottolini stessa di poter contare sull'incasso della serata".



"La Nottolini farà il suo esordio domani (sabato 16 ottobre), ma dovrà farlo senza i suoi tifosi. Una situazione paradossale - gli fa eco Paolo Ricci, presidente del Circolo capannorese di Fratelli d'Italia - e unica, crediamo, in tutta Italia. Perchè, il Comune e in particolar modo l'assessore allo sport, non ha provveduto a decretare il nulla osta in questione? Perchè - continua Ricci - la società sportiva più importante del capannorese deve essere considerata in questo modo?"



"Tornare indietro - concludono Petrini e Ricci - pare ormai difficile. Ci auguriamo che, fin dal prossimo match, l'amministrazione provveda a firmare il foglio necessario al nulla osta e consenta al pubblico, e alla Nottolini, di spingere la squadra verso i risultati che merita"