Piana



Fdi: "Trasporti, ancora problemi per i cittadini capannoresi"

venerdì, 8 ottobre 2021, 11:28

Inizio anno scolastico, orario di ingresso/uscita e trasporti: continuano a sussistere problemi per i cittadini capannoresi. E' quanto sostenuto da Fratelli d'Italia che, dopo un lungo confronto con diversi genitori, torna a porre l'attenzione sull'argomento.



"Oltre al problema relativo alla mensa scolastica, dove la comunicazione da parte dell'amministrazione è stata a dir poco ridotta, molti genitori continuano a lamentare la situazione relativa al trasporto scolastico". Esordisce Matteo Petrini, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale.



"Un servizio ancora oggi del tutto inefficiente - continua Petrini - soprattutto nelle linee riguardanti la zona sud del nostro Comune e in particolare le frazioni di Pieve San Paolo, Ruota, Castelvecchio e Colle di Compito, Sant'Andrea e Vorno - Guamo. In queste zone, infatti, bus e pulmini a disposizione sono pochi, causando ritardi soprattutto all'orario d'ingresso dei ragazzi. Il motivo, quantomeno per i bambini di infanzie e primarie è assurdo - continua Petrini: siccome ci sono pochi bambini, non conviene organizzare più pulmini".



"In contraltare nella zona nord- dice Giada Alessandri, componente del circolo capannorese di Fratelli d'Italia - il numero del bus è incrementato, sottolineando la disparità di trattamento e gestione delle 2 zone del territorio comunale".



"Un problema che non può essere certo imputato agli istituti scolastici o riversato sulle famiglie - fa eco Roberto Martinelli, componente del direttivo di Fratelli d'Italia - bensì solo e soltanto all'amministrazione che ha mancato, soprattutto per quello riguarda le medie, nella mancata programmazione e concertazione con le aziende dei trasporti, dei nuovi orari nonostante il preavviso circa la scelta della "settimana corta" fosse arrivato già a Gennaio. Durante i 6 mesi precedenti, gli istituti e di conseguenza le famiglie sono stati completamente ignorati e trattati come meri numeri che salgono e scendono dai bus. Chiediamo all'assessore Cecchetti e magari a quello regionale Baccelli - prosegue Martinelli - di risolvere problemi che, ormai, si stanno protraendo troppo a lungo".