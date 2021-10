Piana



Giannoni: "FdI cresce e si rafforza in provincia di Lucca"

martedì, 5 ottobre 2021, 18:36

A Massarosa Fratelli d'Italia raccoglie più del doppio dei consensi rispetto a 2 anni fa. Cresce il dato anche ad Altopascio dove, malgrado l'amarezza della sconfitta di misura del centrodestra, FDI vede eleggere per la prima volta un proprio consigliere comunale, nonostante la concorrenza di 3 liste civiche a supporto del candidato sindaco Marchetti.



"Un bilancio positivo per il nostro partito in Provincia di Lucca - spiega il Coordinatore Provinciale di FDI Riccardo Giannoni - che cresce sia in termini di consensi che di eletti, entrando in Consiglio Comunale a Massarosa, Pieve Fosciana e Altopascio. In questo ultimo comune ripagato così l'impegno del locale circolo, costituito solo 2 mesi fa, che si è distinto per compattezza, unità e determinazione e che rappresenta una base solida per poter crescere ulteriormente su quel territorio. Relativamente a Massarosa - conclude Giannoni - nelle prossime ore ci incontreremo con il circolo, per confrontarsi, relativamente al ballottaggio, sulle azioni da intraprendere per non riconsegnare il Comune al centrosinistra, che ha letteralmente distrutto e ridotto sul lastrico Massarosa nei suoi 10 anni di amministrazione."