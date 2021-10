Piana



Il progetto europeo 'Antidote' ha fatto tappa a Capannori

giovedì, 21 ottobre 2021, 12:50

Il primo meeting del progetto europeo 'Antidote' che ha l'obiettivo di diffondere la conoscenza e la comprensione della storia, dei valori e del funzionamento delle politiche dell'Unione Europea, promuovendo ideali di pace, prosperità e democrazia, incoraggiando la partecipazione attiva e il dialogo interculturale fra i cittadini europei, le istituzioni ed i vari enti non governativi, nei giorni scorsi ha fatto tappa a Capannori. Un gruppo di giovani provenienti da 16 paesi europei ospitati dalla Cooperativa Odissea aderente a Consorzio Co&So e accompagnati dal vice sindaco Matteo Francesconi, ha visitato alcune realtà del territorio che attuano buone pratiche in campo sociale e per l'integrazione: L'Emporio Daccapo, l'azienda agricola Carraia, il laboratorio 'Conserve', l'impresa sociale Terra di Tutti e il centro minori Sai (sistema accoglienza integrazione) di Capannori.

"Intendo ringraziare la Cooperativa Odissea per aver portato sul nostro territorio questo importante progetto europeo improntato al dialogo interculturale, all'inclusione e alla lotta alle disuguaglianze -afferma il vice sindaco, Matteo Francesconi- . Si è trattato di una importante forma di scambio culturale e di una promozione a livello internazionale delle buone pratiche presenti a Capannori'.

"Gli ospiti dei 16 paesi europei durante le visite sui territori di Lucca e Capannori hanno affrontato temi quali l' economia circolare e conosciuto da vicino realtà sociali che svolgono attività di accoglienza, integrazione sociale e di inclusione socio lavorativa rivolte a persone fragili - spiega Valerio Bonetti, presidente della Cooperativa Odissea-. Sono stati due giorni di incontri, scambi di idee e progettualità molto proficui".

Il percorso di ANTIDOTE dopo la Toscana si snoderà attraverso altre 12 tappe europee puntando al traguardo, quello cioè di rafforzare l'integrazione e il dialogo interculturale tra europei e migranti.