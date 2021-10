Il viaggio infernale di Dante fa tappa a Porcari

Altri articoli in Piana

mercoledì, 6 ottobre 2021, 16:23

Quest'anno gli studenti di tutte le scuole dell'istituto Comprensivo 'Ilio Micheloni' di Lammari-Marlia seguiranno lezioni di educazione civica sull'ambiente con particolare attenzione all'economia circolare grazie al progetto 'Terra Maestra' promosso in collaborazione con Comune di Capannori, Centro di Ricerca Rifiuti Zero, Ascit e Miniere Urbane-Hacking Labs

mercoledì, 6 ottobre 2021, 12:12

E' entrato in funzione lunedì scorso il nuovo servizio di trasporto pubblico locale per gli studenti delle scuole medie di Lammari e di San Leonardo in Treponzio in seguito al passaggio dei due istituti alla 'settimana corta", ovvero a scuola dal lunedì al venerdì

martedì, 5 ottobre 2021, 18:36

A Massarosa Fratelli d'Italia raccoglie più del doppio dei consensi rispetto a due anni fa. Cresce il dato anche ad Altopascio dove, malgrado l'amarezza della sconfitta di misura del centrodestra, FDI vede eleggere per la prima volta un proprio consigliere comunale, nonostante la concorrenza di tre liste civiche a supporto...

martedì, 5 ottobre 2021, 18:02

Gaetano Spadaro, consigliere del comune di Capannori per la Lega Salvini Premier, riflette sugli esiti della tornata elettorale e sulla sconfitta del centrodestra

martedì, 5 ottobre 2021, 14:59

370 veicoli e 420 persone controllati nei posti di controllo su strada, 65 interventi sul territorio per segnalazioni di vario tipo, verifiche in 31 locali per il rispetto delle norme sul Green Pass

lunedì, 4 ottobre 2021, 21:13

Sara D'Ambrosio ha vinto, il centrosinistra ha vinto. Anche ad Altopascio, come in gran parte d'Italia, il centrodestra paga per gli errori commessi e la presunzione mostrata