Menesini incontra il governatore della Misericordia Santa Gemma Galgani

venerdì, 1 ottobre 2021, 14:47

Fratelli d'Italia, fa sapere Vittorio Fantozzi, ad Altopascio sosterrà, con una propria lista, la candidatura a sindaco di Maurizio Marchetti

venerdì, 1 ottobre 2021, 14:05

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per rifacimento della segnaletica stradale orizzontale sul territorio per i quali l'amministrazione Menesini ha investito 40 mila euro

venerdì, 1 ottobre 2021, 10:47

I Riformisti per Lucca Viva sostengono la rielezione del sindaco uscente di Altopascio Sara D'Ambrosio, che ha ben operato in questi ultimi cinque anni

giovedì, 30 settembre 2021, 18:18

Il programma dei prossimi cinque anni del sindaco Sara D'Ambrosio per avvicinare ancora di più il comune ai cittadini: verrà istituti l'Uspi, l'ufficio soluzione problemi itinerante, e il taxi di paese a chiamata; prestito d'onore per aprire nuove attività e sportello dedicato ai bonus e agli incentivi nell'edilizia per i...

giovedì, 30 settembre 2021, 15:37

L’Avis comunale di Altopascio ritiene strategico, da sempre, il rapporto di collaborazione e di confronto con le istituzioni tutte ed in particolare con il comune di Altopascio. È per questo che è stato predisposto un documento specifico in cui sono state riassunte le richieste e le proposte di Avis Altopascio...

giovedì, 30 settembre 2021, 13:37

La Capannori Servizi S.r.l. ha indetto un bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione part time a tempo indeterminato di n.1 unità di personale, responsabile di struttura della Rsa 'Don Alberto Gori' di Marlia