Partiti i lavori di asfaltatura in via Pistoresi - Tappo - Turchetto

mercoledì, 27 ottobre 2021, 14:41

Domenica 31 ottobre in piazza Aldo Moro si terrà l'iniziativa "Halloween in piazza" promossa dal Centro commerciale naturale 'Indiana e Dintorni' di Segromigno in Monte in collaborazione con il comune

mercoledì, 27 ottobre 2021, 13:59

E' stato inaugurato ieri con alcune iniziative dedicate ai più piccoli il nuovo centro educativo 'Piccola Artèmisia' realizzato dal comune in via Guido Rossa a Capannori, vicino al nido 'Il Grillo Parlante', dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 11 anni e famiglie in attesa

mercoledì, 27 ottobre 2021, 12:35

La notte del 30 e del 31 ottobre sarà incredibilmente misteriosa alla Villa Reale: ospiterà una parte della XXVII edizione di Halloween Celebration di Borgo a Mozzano: il più grande Halloween d'Italia

mercoledì, 27 ottobre 2021, 11:00

Per ottenere lo sconto del 10% sulla parte variabile della tariffa i gestori dovranno osservare almeno 7 delle 12 regole indicate in un apposito elenco

mercoledì, 27 ottobre 2021, 09:42

Quasi un crisantemo su due acquistato durante la ricorrenza dei morti è Made in Toscana. Il mercato dei crisantemi riparte dopo l'anno disastroso della pandemia che aveva costretto le aziende specializzate, una trentina quelle del distretto floricolo tra Lucca e Versilia, a lasciare le serre vuote per assenza di domanda

martedì, 26 ottobre 2021, 18:43

Dirigenti con contratto a tempo determinato trasformati in contratti a tempo indeterminato al comune di Capannori. Questa la denuncia di Paolo Rontani, ex consigliere comunale dell’Udc