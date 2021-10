Pd Capannori: “Il paletto del reddito ISEE per le abitazioni deve essere rimosso”

Altri articoli in Piana

sabato, 30 ottobre 2021, 16:00

A farli, nei giorni scorsi, sono stati l'assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei insieme con i consiglieri comunali delegati alla cura delle frazioni e al decoro urbano, Graziano Salvucci e Giovanni Pippi

sabato, 30 ottobre 2021, 10:44

A partire dai primi mesi del 2022 l'amministrazione Menesini potenzierà ulteriormente il servizio del 'Cantoniere di paese' investendo nuove risorse in questa attività aumentando il numero di squadre sul territorio che saranno suddivide principalmente in due settori, cura e manutenzione del territorio e manutenzione degli edifici pubblici

sabato, 30 ottobre 2021, 09:57

Venerdì 5 novembre alle ore 18.00 nella sala consiliare del Comune prenderà il via il nuovo ciclo di incontri 'Ti consiglio un libro' promosso dall'amministrazione comunale che propone per quattro venerdì consecutivi la presentazione di libri che spaziano in vari ambiti, dalla storiografia all'educazione fino al teatro

venerdì, 29 ottobre 2021, 16:58

Sarà firmata una convenzione tra comune di Capannori, Comune di Lucca, Consorzio di Bonifica e Comitato dei cittadini per procedere alla progettazione dell'opera di ristrutturazione

venerdì, 29 ottobre 2021, 16:41

Da martedì 2 novembre l'accesso all'Urp del Comune senza appuntamento passa da uno a due giorni. I giorni in cui si potrà accedere al servizio prenotandosi il giorno stesso sono il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 9 alle 13 (fino ad...

venerdì, 29 ottobre 2021, 14:37

Contributi e agevolazioni per sostituire caldaie e altri generatori di calore. Aperto il bando per il comune di Altopascio, che consentirà ai cittadini interessati di ottenere sgravi per sostenere il costo degli interventi. Per presentare domanda c'è tempo fino al 30 marzo 2022