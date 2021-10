Piana



Pd Capannori: "Superbonus 110% esclude case unifamiliari e villette a schiera"

giovedì, 28 ottobre 2021, 11:17

Il Partito Democratico di Capannori chiede una mozione per includere nella manovra di bilancio la proroga del Superbonus 110% per le case unifamiliari e villette a schiera fino al 2023 ma escluse dal documento programmatico di bilancio (DPB) del governo che invece include i condomini e le case Iacp.

"L'80 per cento degli italiani ha una casa di proprietà, lo rivelano i dati Istat - afferma Guido Angelini del gruppo consiliare Pd Capannori -. Circa il 50 per cento delle famiglie vive in abitazioni unifamiliari, mentre il recupero del patrimonio edilizio, l'efficientamento e la messa a norma delle abitazioni sono una priorità ambientale e sociale per il nostro paese poichè ha un patrimonio edilizio storico da salvaguardare e riqualificare".

"Il consiglio comunale di Capannori è rappresentativo di quella parte del territorio italiano che ha il più importante patrimonio edilizio e il centro motore della vita sociale ed economica della nostra comunità - continua la nota -. I recenti provvedimenti di semplificazione delle procedure hanno ridato fiducia e messo in condizione tante persone proprietarie di singole abitazioni per ripartire con la progettazione e la messa in opera dei lavori".

"La scelta degli incentivi fiscali, cioè i crediti d'imposta messi in campo dal governo , sono una preziosa opportunità per le famiglie, per le imprese del comparto edile e dei servizi per l'occupazione e la ripresa economica del nostro paese su un terreno nuovo volto alla sostenibilità ambientale (isolamneto termico, impianti fotovoltaici, riduzione dei consumi e messa in sicurezza delle abitazioni)".

"Il mantenimento della scadenza attuale del bonus 110% significa escludere migliaia di cittadini da questa importante oportunità e innesta una retromarcia negativa difficilmente comprensibile e penalizzante per quella parte dei cittadini e del territorio che ne ha più bisogno".

"Le famiglie del nostro comune hanno colto questa opportunità di riqualificazione della propria abitazione e avviato le procedure per l'accesso al credito d'imposta previsto con il superbonus 110 per cento - si avvia alle conclusioni la nota -. L'esclusione delle abitazioni unifamiliari sarebbe inaccettabile e in contrasto con le scelte e gli impegni presi dal governo con i cittadini".

"Il documento programmatico di bilancio approvato dal governo non è vincolante e le proposte possono cambiare nella fase di approvazione della manovra economica in parlamento. Per cui il consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta a intervenire con urgenza presso il presidente del consiglio Mario Draghi e tramite l'Anci el'Upi nazionale in modo che la proproga 2023 includa le case unifamiliari e le villette a schiera".

"Interessare tutti i parlamentari del nostro territorio perchè nella fase di approvazione della legge di bilancio ci sia un chiaro impegno nel sostenere l'inclusione della proproga del superbonus 110% e sensibilizzare i consiglieri e assessori regionali affinchè ci sia una forte ripresa di posizione della regione Toscana contro le restrizioni del Superbonus".