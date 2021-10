Piana : lammari



Perseguitano un anziano con continue richieste di denaro: arrestati

sabato, 16 ottobre 2021, 13:23

Questa mattina, a Lucca, i carabinieri della stazione di Lammari hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari emesse dal GIP del Tribunale di Lucca, a carico di una coppia di cittadini italiani, di 41 e 35 anni, entrambi nullafacenti e dimoranti nel comune di Lucca, per il reato di estorsione aggravata in concorso.



I militari, a seguito di un'articolata attività d’indagine condotta attraverso attività tecniche, servizi di appostamento e controllo, riscontri testimoniali e attraverso l’esame dei tabulati telefonici, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dei due arrestati, riuscendo a ricostruire una lunga e continua sequela di richieste estorsive e di vessazioni a carico di un anziano uomo, residente a Lucca.



I fatti, che hanno inizio nel 2019 e proseguono fino al mese di ottobre di quest’anno, sono relativi ad una fitta serie di telefonate che la vittima ha ricevuto da una presunta “suora”, che col finto pretesto di avere in custodia un bambino neonato che la stessa attribuiva ad una relazione intrattenuta tra l’uomo e una venditrice ambulante di fiori deceduta in un incidente, richiedeva continui versamenti di somme di denaro, dietro la giustificazione che questi soldi sarebbero stati impiegati per il mantenimento del pargolo. Per annullare eventuali resistenze della vittima, tali richieste venivano accompagnate da minacce di morte, nonché dalla minaccia di pubblicizzare questa “presunta” relazione, per ledere la reputazione dell’uomo. In altre occasioni la suora veniva sostituita da una figura maschile che si presentava come “farmacista”, “maresciallo dei carabinieri”, “giudice”, che avvalendosi di una “falsa autorità”, ingiungeva il pagamento di somme di denaro, sempre con la medesima giustificazione.



Nel corso delle indagini i militari sono riusciti a ricostruire numerosi pagamenti per migliaia di euro, che la vittima ultraottantenne, in condizioni di estrema vulnerabilità data dall’avanzata età, ha effettuato nel tempo ai due presunti estorsori. Proseguono le indagini dei carabinieri per verificare l’eventuale esistenza di altri complici. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati accompagnati presso l’abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari.