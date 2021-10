Piana



Piana di Lucca: in arrivo ristori per il settore floricolo

giovedì, 21 ottobre 2021, 09:05

Ristori straordinari per le aziende del settore floricolo che producono piante ornamentali da fiore in vaso che hanno subito un notevole calo delle vendite (-30%) tra marzo ed aprile 2019. A prevederlo è il bando della Regione Toscana molto atteso in Versilia dove operano molte aziende del settore. Per presentare le domande, corredate dalla documentazione necessaria, le imprese hanno tempo dal 21 ottobre fino alle ore 13.00 del 19 novembre 2021.

Si tratta di una misura attesa da Coldiretti che all'indomani della pubblicazione del bando per il solo fiore reciso aveva chiesto misure specifiche ed adeguate anche per il settore della produzione ornamentale in vaso. "Il settore era stato inizialmente escluso. Un'esclusione che avevamo fatto notare e nei confronti del quale la Regione Toscana si è subito attivata per trovare risorse e preparare un percorso su misura del settore. - commenta il presidente di Coldiretti Lucca, Andrea Elmi - E' un'altra concreta risposta ad una reale esigenza di un comparto, quello della produzione ornamentale di piante in vaso che è molto diffuso sulla costa e sulla piana di Lucca e che ha subito pesanti perdite durante il durissimo lockdown con milioni di piante al macero ed un crollo del 90% dei fatturati. Per tornare ai livello pre-crisi ci vorranno almeno due-tre anni. Ogni risorsa a sostegno della ripartenza è una risorsa che accorcia queste distanze".

Tra i requisiti per l'accesso alla misura straordinaria, oltre alla regola iscrizione alla Camera di Commercio - ATECO 01.19.10 (coltivazione di fiori in piena aria) e/o 01.19.20 (coltivazione di fiori in coltura protetta) e 01.30.00 (riproduzione delle piante) - l'azienda deve aver presentato un piano colturale nell'annualità 2019 e/o 2020 come rilevabile sulla posizione anagrafica nel sistema informativo ARTEA, aver avuto una percentuale, pari ad almeno il 30%, di diminuzione del fatturato riferito alla sola vendita di piante ornamentali da fiore in vaso, calcolata in base al confronto tra la sommatoria degli importi delle fatture od altri documenti fiscali comprovanti la vendita dei suddetti prodotti del periodo Marzo-Aprile 2019 e quella delle analoghe fatture attive od altri documenti fiscali di vendita del periodo Marzo-Aprile 2020; non aver già beneficiato della sovvenzione di cui al bando "L.R. 5 maggio 2020 n. 28 art. 9 comma 1) lettera a) disposizioni per la concessione di una sovvenzione diretta alle imprese floricole" decreto dirigenziale n. 11774 del 23/7/2020; aver avuto nell'annualità 2019, un fatturato per la vendita di piante ornamentali da fiore in vaso, pari ad almeno 10.000,00 euro e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

I richiedenti devono presentare specifica domanda di aiuto mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica che sarà resa disponibile sulla piattaforma gestionale gestita da ARTEA raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.