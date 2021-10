Piana



Presentata interrogazione urgente in parlamento sui buoni pasto ad Altopascio

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:24

I senatori Massimo Mallegni ( Forza Italia ) e Massimiliano Romeo (Lega) hanno presentato una interrogazione urgente a una serie di ministri, per avere risposte in merito alla vicenda dei buoni pasto e alimentari del comune di Altopascio, erogati in modo sospetto per i due parlamentari.

"La vicenda, come descrivono bene Romeo e Mallegni nell'interrogazione presenta una serie di lati oscuri che rimandano sicuramente a un modo di fare politica antico ma, quello che è più grave, con tempistiche e modalità tutte da valutare per la concomitanza con la campagna elettorale- sostiene Matteo Scannerini, vicecoordinatore provinciale di Forza Italia-. Mi auguro che venga subito posta l'attenzione su questa vicenda da parte di chi di dovere e tutte le nubi vengano fugate".