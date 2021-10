Piana



Rapine e furti nei negozi, smantellato sodalizio criminale: sei arresti e otto denunce

giovedì, 28 ottobre 2021, 14:00

I carabinieri della sezione operativa di Lucca, in collaborazione con i colleghi della stazione di Capannori, hanno concluso un’operazione di polizia che ha consentito di smantellare un’importante organizzazione criminale dedita alla commissione dei reati contro il patrimonio. Il gruppo agiva con particolare maestria dopo avere eseguito accurati sopralluoghi, mirati sia ad individuare le tecniche per commettere il colpo, che per quantificare attraverso il monitoraggio del numero dei clienti l’eventuale bottino. L’indagine ha avuto inizio nel mese di settembre dello scorso anno, quando nella provincia di Lucca si registrarono una serie di furti in danno di esercizi commerciali, ed è stata sviluppata tramite attività tecniche e servizi di osservazione e pedinamento dei soggetti coinvolti.

Le attività svolte hanno consentito: il 24 gennaio di trarre in arresto in flagranza di reato due pregiudicati, per il furto al supermercato “Coop” di Lamporecchio, mentre altri due complici sono riusciti a dileguarsi; le indagini successivamente svolte channo consentito di identificarli e denunciarli al giudizio della magistratura. Quella notte l’operazione si è conclusa con il recupero della refurtiva consistente in un armadio blindato e denaro contante per un totale di circa 10 mila euro; di raccogliere univoci e concordanti elementi di colpevolezza che hanno permesso all’autorità giudiziaria di Prato di emettere quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di una rapina in abitazione, perpetrata a Prato l'11 gennaio in danno di un gioielliere, nel corso della quale venne esploso anche un colpo di arma da fuoco per assicurarsi la fuga. I quattro soggetti, il 5 maggio, sono stati tratti in arresto ed associati presso la locale casa circondariale; a coronamento delle attività, d’identificare e denunciare cinque soggetti, precisamente tre italiani e due di origine sinti, tutti residenti nelle province di Pistoia e Prato, quattro dei quali s’identificano anche negli autori dei summenzionati delitti, che a vario titolo hanno partecipato alla commissione di ulteriori tre furti in danno di esercizi commerciali, perpetrati nella provincia di Lucca dal 9 ottobre 2020 al 24 gennaio 2021, in danno della tabaccheria e di un negozio siti nel centro commerciale “Airone” di Capannori e del punto SNAI di Porcari, nonché d’individuare tre ricettatori della merce asportata. Nella circostanza, i mobili asportati nel furto commesso in data 9 ottobre nel negozio del centro commerciale di Capannori, sono stati utilizzati da uno dei partecipanti per arredare la propria abitazione e quella della figlia ubicate, rispettivamente, in Ponte Buggianese e Castelfiorentino. I mobili sono stati tutti ritrovati nel corso di perquisizioni delegate e restituiti al legittimo proprietario.

Nel corso delle varie perquisizioni sono state rinvenute anche due radio ricetrasmittenti idonee per captare le comunicazioni delle forze di polizia e numerosi arnesi atti allo scasso.