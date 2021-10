Piana



Riqualificazione centro di Capannori: incontro amministrazione-Ccn

giovedì, 7 ottobre 2021, 16:11

Lunedì prossimo è in programma un incontro tra l'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo e dall'assessore al commercio, Serena Frediani e i rappresentanti del Centro Commerciale Naturale di Capannori per fare il punto sugli importanti lavori di riqualificazione che stanno interessando il centro della frazione capoluogo.



"I lavori procedono secondo il cronoprogramma e termineranno entro la fine di ottobre in modo che le festività natalizie possano svolgersi regolarmente – spiegano gli assessori Del Carlo e Frediani -. Si tratta di un intervento storico con un investimento senza precedenti che andrà a migliorare notevolmente il cuore di Capannori.



Tutte le opere pubbliche portano con sé alcuni disagi durante lo svolgimento dei lavori, ma i benefici che producono una volta terminati sono immensamente più grandi. Nel caso specifico, basta pensare che stiamo facendo una riqualificazione enorme, che Capannori aspettava da trent'anni. Ci eravamo presi l'impegno di farla, abbiamo ottenuto finanziamenti consistenti e oggi stiamo realizzando quando detto. Una volta ultimati i lavori, Capannori centro sarà una zona bella, un vero e proprio teatro a cielo aperto, dove poter fare moltissime iniziative. Nel dettaglio, l'intervento in corso comporterà: un miglioramento della viabilità e della ciclabilità, aree di sosta gratuite a disposizione di tutti, decoro e cura del territorio, nuovo arredo urbano, elementi che faranno del centro del capoluogo un luogo più bello, vivibile e attrattivo non solo per i capannoresi, ma anche per l'intera Piana con benefici per tutti.



E' nostra intenzione essere al fianco delle attività commerciali e per questo prevediamo contributi a favore del centro commerciale naturale per l'organizzazione di eventi da realizzare a partire dal periodo natalizio per rivitalizzare il centro e attrarre più persone".