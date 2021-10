Piana : altopascio



Scovata piantagione ad Altopascio: sequestrati 80 chili di cannabis

sabato, 9 ottobre 2021, 11:56

Ieri mattina, in località Marginone ad Altopascio, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lucca hanno individuato e smantellato una piantagione di cannabis indica.



I militari, allertati da alcune segnalazioni di operai dell’Enel che segnalavano delle “anomalie” nel funzionamento della rete elettrica e “insoliti” consumi di energia nella zona, hanno deciso di approfondire intensificando i servizi di controllo del territorio in quell’area. Ed è proprio seguendo un cavo elettrico “sospetto” che i militari sono arrivati alla coltivazione illegale, che era stata perfettamente organizzata nei locali di un capannone industriale parzialmente in disuso.



All’interno dei locali i carabinieri hanno rinvenuto: 327 piante di cannabis indica alte dai 135 ai 180 centimetri, quasi tutte in piena fioritura, coltivate in vaso; 80 germogli della stessa pianta, pronti ad essere rinvasati; 300 dischetti di torba per germinazione; diverse confezioni di prodotti fertilizzanti e acceleranti della crescita; oltre 300 vasi vuoti; materiale elettrico di vario tipo.



I coltivatori, al momento ignoti, avevano attrezzato la struttura di un complesso impianto elettrico che alimentava oltre 30 lampade HPS (che emettono una luce che agevola la fase di crescita e la fioritura delle piante), un efficiente impianto di aerazione per dissipare il calore delle lampade e garantire una corretta ossigenazione alle piante ed un funzionale impianto idraulico per l’irrigazione.



Lo stupefacente sequestrato, pari a circa 80 chilogrammi, se fosse stato immesso nel mercato avrebbe fruttato, al dettaglio, circa 200 mila euro. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre lo stupefacente, dopo essere stato sottoposto ad accurata campionatura, è stato distrutto.



Proseguono le indagini per l’individuazione dei coltivatori.