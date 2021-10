Sara D'Ambrosio non lascia, raddoppia: è lei il sindaco di Altopascio

Altri articoli in Piana

lunedì, 4 ottobre 2021, 09:53

Incidente stradale questa mattina poco prima delle 8 sulla via Romana ad Antraccoli nei pressi della ex gelateria Achille

lunedì, 4 ottobre 2021, 09:41

Quasi al 50 per cento alla chiusura dei seggi l'affluenza per le elezioni amministrative del comune di Altopascio. Si vota anche oggi

domenica, 3 ottobre 2021, 15:54

Aperti i seggi per rinnovare la carica di primo cittadino nel comune di Altopascio. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Alle ore 12 di questa mattina si sono registrate il 14,28 per cento delle affluenze rispetto al 17,98 per cento delle passate elezioni...

sabato, 2 ottobre 2021, 11:12

Dopo le edizioni di prova effettuate a giugno ed a settembre, domenica 10 ottobre, dalle ore 9 alle ore 19, torna, a Lammari, sul viale Europa in località Masini, una nuova edizione di ...un po' di tutto! Il mercatino del riuso, del collezionismo e del vintage che si pone lo...

sabato, 2 ottobre 2021, 11:02

Ieri sera (venerdì) la fontana di piazza Aldo Moro è stata illuminata di rosa quale segno di adesione e sostegno dell'amministrazione comunale e della Commissione Pari Opportunità alla campagna 'Nastro Rosa ottobre 2021' promossa da AIRC e sostenuta da Anci

sabato, 2 ottobre 2021, 09:41

Da lunedì 4 ottobre entrerà in funzione il nuovo servizio di trasporto pubblico locale per gli studenti delle scuole medie di Lammari e di San Leonardo in Treponzio in seguito al passaggio dei due istituti alla 'settimana corta”, ovvero a scuola dal lunedì al venerdì