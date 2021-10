Piana



Siglato patto di amicizia tra i comuni di Capannori e Vedra

giovedì, 28 ottobre 2021, 14:08

Questa mattina (giovedì) nella sede comunale di piazza Aldo Moro è stato siglato un 'Patto di amicizia' tra la Città di Capannori e la Municipalità di Vedra, Comune spagnolo situato in Galizia. A sottoscriverlo sono stati il sindaco di Capannori Luca Menesini e il sindaco di Vedra Carlos Martinez Carrillo.

Le Amministrazioni di Capannori e Vedra hanno intrapreso relazioni di scambio grazie alla partecipazione al programma europeo Erasmus+ già a partire dal 2017, mentre nel maggio 2018 il Comune di Vedra ha partecipato alla Festa dell'Europa che si è celebrata a Capannori e all'inaugurazione dell'area dedicata all'Europa del camelieto, di S. Andrea di Compito, con la piantumazione di una camelia simbolo del rapporto di amicizia tra Vedra e Capannori.

Essendo legate da una serie di elementi che uniscono le loro comunità, tra cui un territorio rurale, in cui sono presenti numerose attività artigianali di rilievo con produzioni di qualità, la presenza della camelia come elemento caratterizzante e d'eccellenza del territorio, la formazione dei giovani al fine di migliorare le competenze necessarie per il mercato del lavoro le due amministrazioni comunali con la sigla del patto di amicizia si impegnano a proseguire e rafforzare l'azione istituzionale verso le proprie comunità locali orientata all'intensificazione delle relazioni internazionali ispirandosi ai valori europei di libertà, democrazia e solidarietà.L'obiettivo è quello di definire progetti congiunti per promuovere l'incontro tra le due comunità, valorizzando in particolare la camelia e il turismo sostenibile e culturale e lo scambio tra i giovani orientato ad accrescerne le competenze e a valorizzarne i talenti. Comune di Capannori e comune di Vedra si impegnano, quindi, a sviluppare proposte progettuali per ottenere finanziamenti europei relativi in particolare ai programmi Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) ed Erasmus+, con l'obiettivo di realizzare progetti che coinvolgano ed abbiamo un impatto significativo sulle comunità di cittadini, sulle organizzazioni di volontariato e sulle imprese locali.