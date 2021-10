Piana



Taglio del nastro per la quinta mostra autunnale della camelia Sasanqua

venerdì, 8 ottobre 2021, 14:00

Sarà inaugurata domani, sabato 9 ottobre, alle ore 10.30, al Camelieto del Compitese la quinta Mostra autunnale della camelia Sasanqua a fioritura autunnale promossa dal Centro Culturale Compitese in collaborazione con il comune, che si svolgerà anche domenica 10 ottobre e nei fine settimana 16-17 e 23-24 ottobre. Nel primo giorno dell'esposizione alle ore 15 nell'area spettacolo del Camelieto è in programma un concerto di musica operistica con Rossella Bevacqua (soprano), Claudio Sassetti (tenore) e Tiziano Mangani (pianista). Sempre nella giornata di domani dalle ore 10.00 alle ore 18.00 sono in programma una visita libera del Camelieto, una mostra di prodotti e servizi delle Cooperative di Comunità Toscane, la mostra del gruppo fotografico 'Il Prisma' di Scandicci intitolata 'Paesaggio Toscano' e visite al Camelieto con guida botanica alle ore 11-12-14-15-16 e 17 (durata un'ora). Inoltre degustazione del tè e vendita di camelie.

Per informazioni e prenotazioni tel 0583 977188 e 345 0552996 (anche whatsapp) Per accedere alla mostra è necessario essere in possesso del Green Pass.

Il programma completo della Mostra è consultabile sul sito www.camelielucchesia.it.