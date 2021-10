Piana



Torna il mercatino del riuso sul viale di Lammari

sabato, 2 ottobre 2021, 11:12

Dopo le edizioni di prova effettuate a giugno ed a settembre, domenica 10 ottobre, dalle ore 9 alle ore 19, torna, a Lammari, sul viale Europa in località Masini, una nuova edizione di ...un po' di tutto! Il mercatino del riuso, del collezionismo e del vintage che si pone lo scopo di diffondere la cultura del ri-uso, del riciclo e, sopratutto, del rispetto dell'ambiente.



Una cinquantina di bancarelle esporranno tutte cose usate che, per un motivo o l'altro, sono rimaste inutilizzate e che ora vengono riproposte a nuova vita; dagli abiti ai mobili, dai libri alle stampe, dai dischi in vinile ai cd, dagli orologi ai giocattoli, dagli accessori dell'abbigliamento alla biancheria di casa, passando tra tante proposte curiose e oggettistica di ogni tipo e materiale.



Tante cose, destinate a rimanere chiuse al buio nei sottoscala o nelle soffitte per molto tempo, trovano ancora chi le apprezza e le utilizza o addirittura, le colleziona, così come avviene per le auto e le moto d'epoca, restaurandole, quando occorre, per farle apprezzare ancora di più.



Sarà quindi piacevole passeggiare tra tante bancarelle alla ricerca dell'oggetto particolare per uso personale o come idea originale per un regalo insolito.



Il mercatino ...un po' di tutto! È una produzione dell'associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con il centro commerciale Masini: è patrocinato dal Comune di Capannori ed è, naturalmente, ad ingresso libero.



Per i visitatori sono stati predisposti ampi parcheggi auto gratuiti nelle immediate vicinanze del mercatino e, per l'occasione, l'annesso ristorante offrirà un menu particolarmente scontato.

Info 0572 1913547