Week-end di pulizie straordinarie ad Altopascio

venerdì, 8 ottobre 2021, 13:39

Il comune di Altopascio mette al centro della propria azione l'ambiente e la cura del territorio: doppio appuntamento per la tutela ambientale con due momenti dedicati alla pulizia e alla raccolta dei rifiuti. Si comincia con "Puliamo Altopascio": domani, sabato 9 ottobre, alle 10, a Badia Pozzeveri, al parco giochi dell'Agliaio e, a seguire, ad Altopascio, al parco Aldo Moro. I volontari che vorranno partecipare sono invitati ad indossare un abbigliamento comodo e adatto alla giornata di pulizia e a portare con sé guanti, sacchi e tutto il materiale di cui potrebbero avere bisogno. Il weekend di sensibilizzazione prosegue domenica 10 ottobre, a partire dalle 9.30, quando, insieme ai volontari dell'associazione Plastic Free sarà possibile prendersi cura di località Ponte ai Pini. Il ritrovo, infatti, è di fronte all'alimentari di via Ponte a Pini, 2. Per ricevere informazioni su questa iniziativa è possibile contattare Elena al 349.4696076.

«Sappiamo di vivere immersi in tanta bellezza - commenta il neo-eletto sindaco, Sara D'Ambrosio -, circondati da una grande comunità che vuole impegnarsi per il proprio territorio. Purtroppo questa bellezza viene spesso messa a dura prova dai pochi incivili che abbandonano rifiuti e sporcizia. Vogliamo dare subito una chiara dimostrazione del nostro impegno e di come vogliamo l'Altopascio del futuro: sempre più bella, sempre più pulita, solidale, accogliente e capace di sensibilizzare giovani e adulti all'amore e al rispetto del paese in cui viviamo e cresciamo, insieme».