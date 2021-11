Piana



Abbandonano rifiuti, multati in otto

giovedì, 4 novembre 2021, 17:20

Nel giro di poco più di un mese la polizia municipale ha elevato otto sanzioni per abbandono di rifiuti nella zona di Camigliano grazie alla presenza di fototrappole. Sette multe sono state emesse nei pressi del cimitero della frazione ed una nella zona di via del Gomberaio. Nel dettaglio cinque persone dovranno pagare una multa di 300 euro e tre una multa di 500 euro per aver abbandonato rifiuti ingombranti.

"Continua con forza l'azione di contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti per proteggere l'ambiente e garantire un territorio pulito - spiega l'assessore all'ambiente, Giordano Del Chiaro -. Queste sanzioni sono state elevate grazie ad un controllo mirato della polizia municipale che ha ricevuto numerose segnalazioni sull'abbandono improprio di rifiuti in questa zona del territorio. L'attenzione della nostra amministrazione a questo fenomeno è molto alta e per questo stiamo potenziando la lotta a questi gesti di inciviltà con l'acquisto di nuove fototrappole per monitorare i luoghi più sensibili all'abbandono. Mi preme evidenziare che se da una parte ci sono ancora alcuni incivili che invece di conferire correttamente i rifiuti li gettano sul territorio deturpando l'ambiente, dall'altra ci sono moltissime associazioni che si prendono cura del decoro dei propri paesi promuovendo iniziative di pulizia del territorio e tanti cittadini virtuosi che si attivano autonomamente per rimuovere i rifiuti abbandonati e che voglio ringraziare per il loro impegno. Insieme ad Ascit ci stiamo organizzando per favorire queste iniziative spontanee e distribuire loro i materiali necessari alla raccolta dei rifiuti, in particolare sacchi, in modo da facilitarli in questa importante attività di volontariato. Al fine di avere un territorio sempre più pulito e decoroso, sempre in collaborazione con Ascit, stiamo lavorando al potenziamento della pulizia manuale dei cigli stradali con l'attivazione nel mese di novembre di tre squadre di operatori che interverranno quotidianamente nelle varie zone del territorio comunale".