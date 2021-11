Piana



Ad Altopascio doppio appuntamento per la campagna del 'Fiocco Bianco'

lunedì, 22 novembre 2021, 15:31

La campagna del Fiocco bianco arriva ad Altopascio. L'amministrazione comunale, infatti, insieme con l'Istituto comprensivo, l'Auser e l'Avis di Altopascio, lo Spi-Cgil e il Centro commerciale naturale di Spianate, ha in programma un doppio evento per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L'appuntamento è per giovedì 25 novembre: la mattina ad Altopascio, in piazza Gramsci, e il pomeriggio a Spianate, al parco don Attilio Palandri. "Rompi il silenzio - Altopascio contro la violenza sulle donne", questo il titolo dell'iniziativa. Si parte alle 10, in piazza Gramsci, davanti alla scuola media di Altopascio, dove sarà inaugurata la panchina rossa realizzata dai ragazzi della scuola. Nell'occasione si terranno letture in piazza dei temi e dei pensieri preparati dagli studenti stessi, mentre l'Auser, grazie al contributo dello Spi-Cgil, distribuirà magliette e palloncini.

Nel pomeriggio l'appuntamento è a Spianate, alle 15, al parchetto don Palandri, davanti al nido comunale "Primo Volo". Qui il ritrovo è alla panchina rossa realizzata nei mesi scorsi dai giovani della frazione: il Centro commerciale naturale, insieme con Avis Altopascio, i rappresentanti dell'amministrazione comunale e i bambini della scuola elementare di Spianate si cimenteranno in canti e riflessioni ad alta voce per sensibilizzare sull'importanza di dire no alla violenza di genere. Come ogni anno, infine, dal terrazzo comunale sventolerà lo striscione "Alza le mani solo per applaudire", realizzato dal Comune di Altopascio.