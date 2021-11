Piana



Al centro educativo Piccola Artemisia arriva 'Natale in favola'

sabato, 27 novembre 2021, 10:32

Il centro educativo 'Piccola Artèmisia' di via Guido Rossa a Capannori promuove l'iniziativa 'Natale in favola'. Il primo appuntamento intitolato “La lanterna di Babbo Natale' è in programma martedì 30 novembre alle ore 16.00 e prevede letture a bassa voce e un laboratorio creativo dedicato ai bambini dai 6 anni. “Il nostro albero di Natale' è il titolo del secondo appuntamento che si svolgerà giovedì 9 dicembre alla 16 con letture a bassa voce e un laboratorio creativo dedicato ai bambini in età 3-5 anni. La partecipazione è gratuita e su iscrizione (massimo 10 bambini ad iniziativa con un genitore) all'indirizzo piccolaartemisia@comune.capannori.lu.it