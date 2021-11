Piana



Al salone dello stilista altopascese Luca Piattelli una giornata dedicata alla salute della donna

giovedì, 4 novembre 2021, 12:36

Per il momento sarà sicuramente presente uno dei luminari nazionali sui tumori alla mammella, Il dottor Oreste Gentilini, dal 2015 primario dell'Unità di Chirurgia della Mammella e coordinatore Breast Unit dell' Ospedale San Raffaele di Milano, ma altri ospiti importanti potrebbero aggiungersi.

Insieme a lui una paziente salvata da Gentilini, Silvia Grassi di Altopascio, che ha trasformato questa pagina difficile della sua vita, fortunatamente risoltasi nel migliore dei modi, in impegno a favore delle altre donne.

E' questo l'asse portante di una giornata, domenica 21 novembre 2021, che lo stilista Luca Piattelli ha fortemente voluto per sensibilizzare il mondo femminile, non importa se clienti o meno del salone che ospiterà questa manifestazione, sui rischi per la salute e gli eventuali percorsi di cura del mondo femminile.

"Per chi come noi persegue il benessere e il bello, cercando di dare il nostro contributo con la nostra attività quotidiana, arriva anche il momento in cui si avverte l'esigenza di metterci a disposizione per fare qualcosa in termini di salute della donna- dice Luca Piattelli- Per questo, dopo avere conosciuto la storia di Silvia Grassi, ho deciso insieme ai miei collaboratori di fare una giornata nel salone su questi temi. La presenza di un luminare come Gentilini e di una testimonianza come quella di Silvia saranno sicuramente interessantissime per sviluppare un tema così importante e determinante in senso scientifico e emotivo. Oltre a questo sarà possibile contribuire fattivamente alla ricerca acquistando i quadri di Silvia, che sono molto belli e carichi di significato. Mi aspetto una grande risposta in termini di partecipazione".

La stessa Silvia Grassi ha spiegato online, sulla sua pagina Facebook, i motivi di una iniziativa simile :" 4 anni e mezzo fa ho avuto la sfortuna di scoprire di avere un tumore al seno destro che andava immediatamente tolto con la mastectomia. Nello stesso tempo sono stata molto fortunata ad incontrare il Dottor Gentilini, Primario della Senologia all'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, che mi ha tempestivamente operata, riuscendo a farmi evitare la chemio e la radio terapia- sono parole di Silvia-. Sono quasi al termine dei 5 anni di terapia ormonale e grazie a lui sono ancora qui a raccontare la mia storia. Proprio 4 anni fa ho iniziato il mio percorso artistico. Non nego che all'inizio ero caduta in una profonda depressione, ma è tramite i pennelli, diciamo, che ho trovato la mia strada nell'Arte Terapia.

Visto il legame di stima che si è creato col Dottor Gentilini, è cresciuto in me il desiderio di poter, in qualche modo, aiutare la Ricerca, in maniera da poter evitare a molte donne inutili sofferenze. Il Dottor Gentilini è il fondatore e vice Presidente di Eubreast. Eubreast è l'unica organizzazione che ha come obbiettivo quello di favorire e coordinare la ricerca internazionale sulla chirurgia per il tumore al seno, per riuscire a migliorare la qualità della vita delle donne.

Trovare fondi per la ricerca clinica no profit è veramente difficile, e c'è bisogno davvero del supporto di tutti. Io, nel mio piccolo, ho avuto l'idea di creare due opere pittoriche di grandi dimensioni, e di metterle in vendita a favore dell'Associazione Eubreast. Inoltre aggiungerò altre 3 opere della mia collezione.

L'intero ricavato andrà alla ricerca. Questo evento sarà possibile grazie a Luca Piattelli che ci ospiterà nel suo salone. Il Dottor Gentilini, con grande piacere, interverrà all'evento. Invito tutti, in particolare le donne, a venire".