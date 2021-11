Approvato il bilancio consolidato a Capannori. Angelini (Pd): "Dall'opposizione solo pretesti e tanta propaganda"

Altri articoli in Piana

sabato, 6 novembre 2021, 10:29

Il comune di Capannori sabato 20 novembre celebrerà la Giornata Nazionale degli Alberi e Festa degli alberi (che ricorre il 21 novembre) con due iniziative promosse insieme all'Osservatorio di Rinascita Ambientale (ORA – green office)

sabato, 6 novembre 2021, 09:34

E' stato approvato il progetto esecutivo per proseguire l'opera di riqualificazione dell'immobile della ex Società di Mutuo Soccorso situato in via della Pieve nel centro di Sant'Andrea di Compito e sta per partire la procedura di gara per l'affidamento dei lavori

venerdì, 5 novembre 2021, 16:00

Si svolgerà domenica 7 novembre la celebrazione della giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Come sempre, saranno coinvolte tutte le frazioni

venerdì, 5 novembre 2021, 14:58

Saranno ultimati entro la fine della prossima settimana i lavori di riqualificazione che stanno interessando il centro di Capannori e in particolare via Carlo Piaggia che tornerà così a doppio senso di marcia

venerdì, 5 novembre 2021, 13:38

L'amministrazione comunale di Montecarlo prosegue nell'azione di sostegno a favore dei cittadini che si trovano in difficoltà con misure di solidarietà in diversi ambiti

venerdì, 5 novembre 2021, 12:20

Tornano a Porcari i laboratori di partecipazione civica per una progettazione condivisa tra amministrazione e cittadini delle opere necessarie a migliorare la qualità della vita