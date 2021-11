Piana : capannori



Ascit-Reteambiente: 'Le tasse tutte e subito, una vera e propria bomba'

giovedì, 18 novembre 2021, 15:14

Uscire da una crisi pandemica è già di per se’ difficile. La crisi economica ha messo molte aziende in ginocchio e potersi riprendere è diventata un’impresa ardua. Se a questo si aggiungono le onerose tasse che gli enti distribuisco sul territorio, la cosa si fa sempre più difficile. La gestione dei rifiuti è passata in mano da un anno a Retiambiente e subito il primo regalo che sta diventato una vera e propria bomba. A parlarne Paolo Rontani, ex consigliere comunale Udc, ma soprattutto apprezzato commercialista, che della materia è profondo conoscitore.

“In questi giorni – scrive Rontani - stanno arrivandoalle aziende capannoresi le prime fatture di acconto 2021 per la Tari corrispettiva, inviate da Retiambiente e corrispondenti al 100% del dovuto ad Ascit per il 2020 ma con con l'avviso di un "misterioso" conguaglio nel 2022. Retiambiente è subentrata ad Ascit, nell'emissione di fatture Tari, dal novembre 2020, ma non mi pare stia iniziando con il piede giusto. Queste fatture infatti, per le utenze aziendali hanno un importo molto alto; diversamente da sempre, stanno arrivando in prossimità immediata di scadenza se non già scadute ed in rata unica. Anche se sul sito Ascit si legge un messaggio senza data e un po’ confuso, che comunque continua a parlare di <pagamenti in tre rate>, mentre l'aspetto più vincolante si trova all'art. 31 del Regolamento Consiliare dove è stabilito che:<la riscossione volontaria è disposta in quattro rate, con le seguenti scadenze...>”.

Il nuovo gestore contabile – chiosa l’ex consigliere Udc - pensa di poter agire come gli pare e senza nemmeno aver attuato un'adeguata campagna informativa di preparazione a questi costi, così accentrati proprio durante le gravi difficoltà pandemiche? Non solo, ma le richieste di chi ha domandato una rateizzazione, sono state respinte senza se e senza ma! Eppure, sappiamo tutti come per molte aziende sia difficile far fronte ad un'economia rallentata, com'è l'attuale. Ne danno triste prova anche le tante determine comunali che liquidano contributi contro la povertà, emanate di continuo nell'ente. Ho già recentemente sollevato il problema della grave situazione in cui versa la funzionalità dei dirigenti a Capannori. Ma in merito alla gestione integrata dei rifiuti urbani, l'amministrazione Menesini dovrebbe sentirsi più tranquilla per i collaboratori su cui contare”.

“Si è scelto il nuovo presidente Ascit pochi mesi fa contiunua nel suo comunicato Rontani - nominando un suo ex assessore, mentre uno dei più importanti funzionari di Retiambiente proviene appunto da una lunga storia di incarichi fiduciari di stessa origine. Chiedo allora che il sindaco e la sua giunta si attivino al più presto, pretendendo rispetto dei principi approvati e contenuti nel Regolamento Consiliare, tutelando le aziende del territorio e contrattando una possibilità di pagamento della quota 2021 rateizzato, laddove fosse richiesto con giuste motivazioni. Diversamente, saremmo proprio di fronte ad uno stato di fatto vergognoso. Per rimediare al quale si può soltanto riflettere sui contenuti dell'art.32 dello stesso Regolamento ove (ma saremmo allora in fase di procedura di riscossione coattiva) l'ente gestore – conclude Paolo Rontani - può concedere, su comprovata richiesta, una dilazione del debito rateizzata fino ad un massimo di settantadue rate mensili, su importi però superiori ai 500 euro. Voglio augurarmi che ci saranno soluzioni più decorose”.