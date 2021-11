Piana



Assemblea pubblica per la presentazione del progetto del nuovo parco di Marlia

sabato, 13 novembre 2021, 11:39

Martedì 16 novembre alle ore 21 nei locali della misericordia di Marlia in via Cortinella, si terrà un'assemblea pubblica promossa dal Comune per presentare alla cittadinanza il progetto del nuovo parco di Marlia. Interverrà all'incontro l'assessore all'urbanistica e all'ambiente Giordano Del Chiaro. L'area verde attrezzata di circa 7.000 metri quadrati sarà situata nella zona compresa fra via della Chiesa, via di Cortinella e via dei Biccelli e sarà realizzata dall'amministrazione comunale grazie ad una convenzione con i privati nell'ambito di un progetto di piano attuativo. L'area è stata ceduta gratuitamente, come previsto dal progetto presentato dai privati e già approvato dal consiglio comunale. Su quest'area il Comune, oltre alla realizzazione del parco, sta progettando un parcheggio pubblico a servizio della vicina scuola dell'infanzia. Tra le opere contemplate nell'ambito del piano attuativo anche la realizzazione, da parte dei privati, di un'altra area verde di circa 2500 metri quadrati che sarà disposizione della collettività e di una pista ciclopedonale che unirà via della Chiesa con via dei Biccelli e che in futuro andrà a raccordarsi con la pista ciclopedonale che l'amministrazione comunale ha in programma di realizzare in via Paolinelli.



Il Comune ha candidato il progetto relativo al parco e al parcheggio ad un bando ministeriale per il finanziamento di interventi di rigenerazione urbana ed ha già ottenuto un finanziamento regionale per la piantumazione degli alberi. L'inizio dei lavori è previsto nel 2022.



Per partecipare all'assemblea pubblica è necessario il Green Pass.