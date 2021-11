Piana



Associazione Culturale Dello Scompiglio: La bella e la bestia, testo e regia Marco Zoppello

giovedì, 18 novembre 2021, 12:42

Domenica 21 novembre, alle ore 15.30 e alle ore 17.00, nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno (Capannori, Lucca),Stivalaccio Teatro presenta La bella e la bestia, spettacolo di teatro ragazzi scritto e diretto da Marco Zoppello, ispirato alla celebre storia che ha acceso nel tempo la fantasia di narratori e artisti.

In un castello nel bosco, una fanciulla dorme e sogna. Sogna artigli e peli ispidi, ma anche principi e luoghi fatati. Lei è Bella, ma il castello non è certo il suo: è della Bestia.

Con questo spettacolo Stivalaccio Teatro riscopre la fiaba classica come luogo quotidiano dove accade il meraviglioso, come scoperta dell’extra ordinario, ma soprattutto come luogo dove le grandi passioni dell’uomo prendono vita. Produzione Stivalaccio Teatro, con il sostegno di OperaEstate Festival, NataTeatro e Fondazione Teatro Civico di Schio.

Teatro d’attore, musica e figura. Età consigliata: 6 - 12 anni

Il Progetto Dello Scompiglio ideato e diretto dalla regista e artista Cecilia Bertoni, prende vita nella omonima Tenuta, situata alle porte di Lucca, sulle colline di Vorno; una realtà in cui le attività legate alle arti visive e performatiche negli spazi interni ed esterni e il dialogo e le attività con la terra, con il bosco, con la fauna, con l’elemento architettonico contribuiscono a una ricerca di cultura. Ogni scelta relativa al Progetto è perciò valutata in relazione alla propria sostenibilità ambientale, attraverso forme di interazione e di responsabilità. All'interno della Tenuta Dello Scompiglio, accanto all'Azienda Agricola e alla Cucina Dello Scompiglio, opera l'omonima Associazione Culturale. L'Associazione dal 2007 crea, produce e ospita spettacoli, concerti, mostre, installazioni; realizza residenze di artisti, laboratori, corsi e workshop; organizza e propone itinerari performatici all’aperto, visite guidate, lezioni Metodo Feldenkrais®; gestisce lo Spazio Performatico ed Espositivo (SPE). Una particolare attenzione è dedicata infine alle attività culturali per bambini e ragazzi, con rassegne teatrali, laboratori e campi estivi. www.delloscompiglio.org

Biglietti adulti: euro 7,00 | bambini 3-12 anni e over 65: euro 5,00 - Prenotazione obbligatoria

Informazioni

Gli appuntamenti si svolgeranno in ottemperanza alle ultime disposizioni in termini di sicurezza e di distanziamento sociale. Si richiede di munirsi di mascherina.

Si ricorda che dal 6 agosto 2021, in ottemperanza al Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, per accedere agli spettacoli e alle mostre, sia all’aperto che al chiuso, sarà obbligatorio esibire il Green Pass o certificazione equivalente riconosciuta dallo Stato Italiano.

Per maggiori informazioni: https://www.governo.it/it/coronavirus-normativa| www.dgc.gov.it/web/