Piana



Bf Porcari si impone a Pomarance

venerdì, 26 novembre 2021, 12:47

Turno sfavorevole quello appena terminato per le squadre del settore agonistico del Basket Femminile Porcari mentre le senior si impongono in trasferta con il Basket Pomarance.



Da segnalare l’esordio in prima squadra di Giulia Marsili classe 2006. La giovane atleta, componente del gruppo under 17, si è presentata tra le veterane riuscendo a mettere a referto 8 punti.



Prestazione da incorniciare anche per Viola Bartoli classe 2003del gruppo under 19 che con i suoi 30 punti messi a segno a Firenze si consolida tra le migliori giovani del movimento cestistico.



Di seguito i risultati della settimana



SERIE C

Basket Pomarance vs B.F. Porcari 29-69

(8-17)(13-35)(24-53)

Menchetti 7, Peri 16, Fusco 5, Belfiori 3 ,Parlanti 10, Del Carlo 1, Giovacchini, Marsili 8, Bonciolini 6, Baroni 3, Collodi 4, Giusti 6. All. Stefano Corda.



Gara in discesa fin dai primi minuti per le ragazze di Stefano Corda che fanno 2 su 2 portando a casa il risultato dall’insidioso campo di Pomarance.

Buona prestazione di tutto il collettivo a dimostrazione di un ottimo periodo di forma che sta dando i suoi frutti dall’inizio di questo campionato.

Prossimo impegno domenica 28 al Palasuore con il Bellaria Cappuccini Pontedera. Palla a due ore 18:00.

UNDER 19

P.F. Firenze vs B.F. Porcari 69-60

(12-20)(32-32)(49-45)

Zucconi 2, Donatini F. 9, Martini, Granata 6, Bartoli 30, Giannini 2, Menchini 8, Donatini A., Manzoli, Tocchini 3, Rabissi, Biagioni. All. Simone Taddei.

Niente punti per la nostra Under 19 che, nonostante una prima parte di gara discreta, non riesce nella seconda ad agganciare l’avversario fiorentino che con un gap minimo ma vincente fa suo il match.

Lunedì 29 il prossimo impegno al Palasuore con la P.F. Pisa. Inizio gara ore 21:00.

UNDER 17

P.F- Montecatini vs B.F. Porcari 100-61

(17-18)(50-29)(74-40)

Uberti 10, Tovani 2, Bianchi 2, Papa 25, Marsili 7, Spitaletto, Diroma 4, Terbraake 7, Fusari 2, Stefani, Veroni 2. All. Taddei Simone.

Una partenza brillante con un primo quarto a favore di Porcari, poi le termali impongono il loro gioco procurandosi un gap di 35 punti nei successivi due tempini. Difficile recuperare nell’ultimo periodo nonostante un certo progresso nelle percentuali al tiro.

L’appuntamento per una nuova gara è per il 4 dicembre al Palasuore con inizio alle ore 18:30. Avversario di turno la forte compagine piombinese del Basket Golfo.

UNDER 14

Firenze Academy vs B.F. Porcari 64-13

(15-2)(29-8)(48-10)

Bini, Mazzolini, Bianchi, Boschi 2, Manfredi, Cattani, Marsili 4, Giori 5, Obioha, Pinochi 2. All. Francesca Salvioni

Non c’è stata partita per le ragazze della torretta che hanno comunque lottato contro una squadra molto più forte tecnicamente e fisicamente.

Per quanto sopra una sconfitta ci può stare, rientro da Firenze con un po’ d’amarezza, ma subito al lavoro e testa al prossimo impegno di campionato che sarà il 27 novembre ancora in terra fiorentina con la Florence Basket.

UNDER 13

B.F. Porcari vs P.F. Firenze 16-120

(2-41)(11-54)(13-111)

Pinochi, Cinelli 3, Ninci, Riccardo Me., Gargano, Prestigiovanni 6, Bertocchini, Del Carlo, Riccardo Ma. 2, Andreotti 4, Martinelli, Del Guerra 1. All. Salvioni Francesca.

Al debutto anche le più piccole del Basket Femminile Porcari che hanno trovato contro un avversario tecnicamente più avanti nella preparazione, ed il risultato finale ne è testimonianza.

Niente di grave, il percorso è ancora lungo e margini di miglioramento non mancano.

Prossima partita che si terrà a Prato il 24 novembre contro la Pol. A. Galli Basket.