Blitz del Tau contro il Signa

Altri articoli in Piana

lunedì, 22 novembre 2021, 16:33

L'amministrazione comunale procederà al rifacimento e alla messa in sicurezza del ponte di via di Meolla a Gragnano situato in corrispondenza dell'attraversamento del Rio Ralle attualmente chiuso al transito perché danneggiato in seguito ad eventi meteorologici avversi

lunedì, 22 novembre 2021, 15:59

L'amministrazione comunale ha annunciato la volontà di intraprendere il percorso che porterà Altopascio a essere città Unicef amica dei bambini e degli adolescenti

lunedì, 22 novembre 2021, 15:31

La campagna del Fiocco bianco arriva ad Altopascio. L'amministrazione comunale, infatti, insieme con l'Istituto comprensivo, l'Auser e l'Avis di Altopascio, lo Spi-Cgil e il Centro commerciale naturale di Spianate, ha in programma un doppio evento per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

lunedì, 22 novembre 2021, 13:59

L'amministrazione comunale intende sostenere i Centri Commerciali Naturali del territorio nella realizzazione di iniziative e attività di animazione delle frazioni del territorio durante le prossime festività natalizie mettendo a disposizione contributi attraverso un avviso pubblico

sabato, 20 novembre 2021, 17:44

Un fondo speciale da 171mila euro per sostenere le attività commerciali ed economiche del territorio che hanno subito chiusure, perdite e restrizioni a causa della pandemia da Covid-19 con il pagamento della Tari 2021, parte fissa e parte variabile della bolletta

sabato, 20 novembre 2021, 13:43

Presentato questa mattina a Palazzo Orsetti il programma degli eventi della Campagna del Fiocco Bianco – 25 novembre Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne