Capannori, arrestato spacciatore 'a domicilio' marocchino: sempre più risorse

giovedì, 18 novembre 2021, 10:06

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Lucca hanno proceduto all'arresto in flagranza di un cittadino extracomunitario di origine marocchina, 23enne, residente a Porcari. Alle 13 i militari impegnati in un normale servizio di controllo del territorio in Capannoni - Viale Europa, notavano il transito di alcune autovetture sospette, in quanto guidate da soggetti conosciuti come assuntori di sostanze stupefacenti.

Insospettiti, quindi, si appostavano nei pressi del luogo dove sostavano le auto, ossia nei pressi di alcuni esercizi commerciali, dove assistevano ad una attività di spaccio. Sottoposto a perquisizione l'acquirente veniva trovato in possesso di grammi 3,5 di sostanza stupefacente tipo hashish, mentre il 23enne veniva ritrovato in possesso della somma di 30 euro, corrispettivo dello stupefacente appena ceduto.

La successiva perquisizione domiciliare eseguita a casa dell'arrestato, consentiva di rinvenire e sequestrare cinquanta grammi della stessa sostanza, che se immessa nel mercato avrebbe fruttato oltre 500 euro. L'arrestato, dopo le formalità di rito, veniva tradotto presso l'abitazione di residenza in attesa dell'udienza di convalida prevista per questa mattina.