Capannori celebra la giornata nazionale degli alberi

sabato, 6 novembre 2021, 10:29

Il comune di Capannori sabato 20 novembre celebrerà la Giornata Nazionale degli Alberi e Festa degli alberi (che ricorre il 21 novembre) con due iniziative promosse insieme all'Osservatorio di Rinascita Ambientale (ORA – green office), l'osservatorio comunale nato per dare un supporto tecnico-scientifico all'amministrazione sui temi legati alla qualità dell'aria e al cambiamento climatico, con particolare riferimento alla concentrazione di polveri sottili in atmosfera. A partire dalle ore 10 e fino alle ore 17.00 in piazza Aldo Moro si terrà una mostra-mercato dei vivaisti della Piana di Lucca organizzata da Legambiente Capannori-Piana Lucchese che vedrà anche la presenza di stand di associazioni ambientaliste locali. In piazza ci saranno anche castagne e vin brulè.



A coloro che visiteranno la mostra l'amministrazione comunale donerà una piantina di quercia, affinché possa essere messa a dimora nei loro giardini e spazi verdi. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, nella sala consiliare, sempre in piazza Aldo Moro, si svolgerà inoltre un convegno sul tema del verde urbano e della lotta al cambiamento climatico che vedrà la partecipazione di Francesco Ferrini docente di Arboricoltura e Coltivazioni Arboree all'Università di Firenze.



“Con queste iniziative realizzate in occasione della giornata nazionale degli alberi vogliamo mettere l'accento sulla fondamentale importanza che il patrimonio arboreo ha per un territorio - sostiene l'assessore all'ambiente, Giordano Del Chiaro-. Gli alberi infatti sono i nostri principali alleati nella lotta al cambiamento climatico e nell'abbattimento delle polveri sottili svolgendo un ruolo primario nel miglioramento della qualità dell'aria e della vita dei nostri cittadini. Per questo vogliamo che il patrimonio verde presente sul territorio venga mantenuto e a questo fine abbiamo varato il progetto per il 'reimpianto compensativo' di alberi e piante abbattuti sul territorio comunale, riconoscendo il diritto all'ossigeno dei cittadini. Allo stesso tempo stiamo lavorando per implementare la presenza di alberi con nuove piantumazioni. Con il progetto Amaca (Alberi per Migliorare l'Aria a Capannori) ci siamo aggiudicati un finanziamento regionale di circa 190 mila euro per mettere a dimora circa 1.300 nuove alberature autoctone che, a partire dalla prossima primavera, andranno a rendere più verdi e più salutari 11 aree urbane, tra cui alcuni parchi e viabilità di varie frazioni. Nell'ambito della redazione del piano del verde sarà inoltre realizzato un censimento degli alberi presenti sul territorio per poi programmare quanti e quali nuovi alberi mettere a dimora per raggiungere l'obiettivo della 'neutralità climatica”.



I vivaisti interessati a partecipare alla mostra-mercato per aderire devono inviare una mail all'indirizzo iniziative@comune.capannori.lu.it entro le ore 13.00 di venerdì 12 novembre. Per informazioni contattare la Segreteria del Sindaco tel 0583 428253-428211.