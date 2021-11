Piana



Capannori, corsi di lingua per adulti

martedì, 16 novembre 2021, 16:36

Sabato 20 novembre aprono le iscrizioni ai corsi di lingua straniera 2021/2022 per adulti che si terranno alla biblioteca comunale 'Ungaretti' al polo culturale Artèmisia di Tassignano. I corsi sono promossi dall'amministrazione comunale e organizzati dalle associazioni Amici del Melograno di San Leonardo in Treponzio e Amici del libro di Camigliano. In programma corsi di inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, giapponese a vari livelli di difficoltà che si terranno in orario tardo pomeridiano e serale. Per ogni classe è previsto un massimo di 8 partecipanti.Le tariffe restano invariate rispetto agli scorsi anni:175 euro per i corsi da 40 ore e 205 euro per quelli da 50 ore.

"Siamo soddisfatti che dopo più di un anno di stop dovuto alla pandemia riprendano i corsi di lingua straniera per gli adulti perché rappresentano un'opportunità di formazione permanente molto apprezzata dai nostri cittadini - spiega l'assessore alla cultura, Francesco Cecchetti -. Una proposta culturale che consente di scegliere tra varie lingue e tra vari livelli e che mantiene invariati i costi rispetto agli anni precedenti per renderla il più possibile accessibile a tutti".

Per partecipare ai corsi è obbligatorio il possesso del Green Pass. Le iscrizioni rimarranno aperte per due settimane.

Per informazioni e iscrizioni: Biblioteca "G. Ungaretti", Polo culturale Artémisia Tassignano. Tel 0583 936427, email, artemisia@comune.capannori.lu.it.