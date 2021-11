Piana



Capannori, FdI denuncia: "Discarica abusiva alla fine di via del Pelo a Lunata"

martedì, 2 novembre 2021, 11:59

"Grazie alle segnalazioni dei residenti della zona, abbiamo scoperto una discarica abusiva alla fine di Via del Pelo a Lunata. Dopo il supermercato Penny Market, la strada continua e, proprio davanti all'ex fabbrica della ditta Cover Pack, il degrado è assoluto: materassi, plastica, e rifiuti di ogni genere abbandonati nel bosco vicino alla strada". Lo denunciano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, il consigliere comunale di Capannori, Matteo Petrini, ed il presidente del circolo Paolo Ricci insieme al direttivo Fdi di Capannori.



"Una discarica a cielo aperto! Chiediamo una rapida bonifica dell'area e 'di telecamere di videosorveglianza per identificare e punire in maniera severa gli incivili. Alcune mamme portano i loro bambini a fare una passeggiata in questa zona e diventa veramente sgradevole imbattersi in questi rifiuti abbandonati. I residenti della zona segnalano anche un traffico di auto sospetto durante le ore notturne: chiediamo maggiori controlli, troppe auto che transitano e sostano in questa zona di Lunata, completamente al buio a causa di lampioni guasti da mesi. Per avere risposte e per ottenere interventi immediati, presenteremo un'interrogazione urgente in Consiglio comunale a Capannori" annunciano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni.