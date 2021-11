Piana



Capannori, posticipata scadenza acconto Tari

venerdì, 26 novembre 2021, 14:59

Sarà posticipata al 15 dicembre la scadenza delle bollette dell'acconto Tari 2021 che sono state recapitate ad alcune utenze non domestiche in una data a ridosso della data di scadenza fissata al 10 novembre. Retiambiente ha infatti accolto la richiesta dell'amministrazione comunale di posticipare il pagamento della fattura per consentire, in questo momento di difficoltà per molte aziende a causa della pandemia, di poter programmare meglio l'organizzazione delle risorse economiche.

Per numerose attività del territorio queste bollette contengono l'esenzione per i mesi di chiusura dell'attività determinata dall'emergenza sanitaria, con sconti del 50% sull'importo per chi ha osservato uno stop di 6 mesi e di sconti minori per chi ha osservato un periodo di chiusura più breve. Il costo del servizio per i mesi di esenzione è stato sostenuto grazie ad un contributo del comune di Capannori.