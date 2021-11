Piana



Ceccarelli: "Quando la riqualificazione dell'area militare di Tassignano?"

giovedì, 11 novembre 2021, 09:31

"Quando la promessa di riqualificazione dell'area militare di Tassignano?". Chi si pone la domanda è Gaetano Ceccarelli, capogruppo della lista civica 'Popolari e Moderati' del comune di Capannori.



In sintesi: il ministero della difesa alcuni anni fa informò il comune di un progetto che consisteva nella realizzazione di un hangar su area di cmpetenza militare per ricovero di un pallone fenato per aviolanci. Il consiglio comunale e il sindaco contrastarono attraverso un ordine del giorno perchè temevanoi mpatti negativi sulla zona centrale di Capannori.



"Il ministero avvalendosi delle procedure speciali inerenti le opere destonate alla difesa nazionale - scrive Ceccarelli - ritenne di andare avanti con la realizzazione ma aprendo un confronto con il comune di Capannori. Questo per mitigare l'impatto sul territorio e favorire un clima di dialogo e convivenza positiva con le comunità interessate": "Il percorso si concretizzò con l'impegno del ministro della difesa a riqualificare la vasta area militare posta a ridosso della ferrovia Firenze-Viareggio - continua la nota -, da destinare a verde pubblico attrezzato e aperta alla fruizione da parte della cittadinanza compatibilmente con le attività addestrative militari".



"Fu inviato al comune la scorsa primavera da parte delle articolazioni del ministero della difesa con proposte migliorative avanzate dall'amministrazione comunale - si avvia alle conclusioni il capogruppo della lista civica-. Ma da quel momento tutto tace e nel frattempo l'infrastruttura militare è stata realizzata".



"Chiediamo che il sindaco solleciti il ministero della difesa al rispetto puntuale degli accordi intercorsi e l'avvio dei lavori di riqualificazsione in tempi brevi - conclude il rappresentante di' Popolari e Moderati'. Non potremmo restare inerti nei confronti delle comunità interessate costrette a subire notevoli impatti ambientali".