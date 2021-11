Piana



Censimento della popolazione ad Altopascio

mercoledì, 10 novembre 2021, 17:09

È in pieno svolgimento il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale, e che coinvolge solo un campione rappresentativo di famiglie. Anche ad Altopascio sono in attività i rilevatori dell'Istat, mentre le famiglie altopascesi che rientrano nel campione hanno già ricevuto a casa una lettera nominativa con le informazioni sul Censimento e le proprie credenziali di accesso per entrare sul sito dell'Istat e compilare autonomamente il questionario online.

Procedere alla compilazione è molto importante ed è quindi opportuno - come auspica e sollecita l'amministrazione comunale - che i cittadini raggiunti dalla lettera si muovano in questo senso. Qualora le persone riscontrassero difficoltà a compilare il questionario in modo autonomo, il Comune ha messo a disposizione un servizio aggiuntivo, di supporto e aiuto. I cittadini che hanno ricevuto la lettera dell'Istat possono infatti chiamare l'ufficio Anagrafe (0583-216305 / 0583-289547) e prenotare un appuntamento per i pomeriggi di martedì o giovedì. In quelle occasioni i rilevatori Istat saranno presenti in Comune per assistere e guidare il cittadino.

La fase successiva della rilevazione prevede la presenza sul territorio degli operatori Istat, che si recheranno direttamente a casa delle famiglie che non hanno ancora compilato il questionario, con tablet e supporti digitali così da inserire le informazioni sul momento. I rilevatori Istat saranno ben riconoscibili da appositi tesserini.