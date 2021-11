Piana



Comitato per Lunata e i suoi abitanti: "Il nuovo accesso alla Smurfit Kappa stenta a decollare"

venerdì, 26 novembre 2021, 19:14

"Realizzare il nuovo accesso allo stabilimento Smurfit Kappa attraverso la portineria collegata con la rotatoria del Casalino è un progetto di vecchia data". Chi lo afferma è il comitato per Lunata e i suoi abitanti che sostiene che l'amministrazione comunale, l'azienda e la cittadinanza si sono sempre dichiarati favorevoli perchè comporterebbe maggiori vantaggi per tutti a partire dalla facilità di accesso allo stabilimento e alla scorrevolezza del traffico sulla Pesciatina per una migliore vivibilità della zona.



"Sono stati proposti vari tipi di interventi per consentire la realizzazione del nuovo accesso - si legge nella nota del comitato -. Spesso però si sono rivelati percori mal praticabili o forse, non cè stata la necessaria determinazione nel perseguirli".



"Da quanto filtra dal palazzo comunale e in base alle prese di posizione dell'azienda - continua la nota,- sembra che sia stata ideata da diversi mesi una nuova soluzione. Attraverso un percorso interno allo stabilimento sarebbe possibile abbandonare la vecchia portineria e l'utilizzo di via del Chiassetto e l'attuale innesto sulla Pesciatina".



Sarebbe così possibile utilizzare la rotatoria di via del Casalino e arrivare al compimento di un vecchio progetto vecchio e atteso da tutti.



"Questa nuova opzione molto più interessante e fattibile, non sembra sia spinta con la forza che richiederebbe l'intervento - va avanti il comitato per Lunata e i suoi abitanti .La cittadinanza, gli abitanti della zona, gli utenti occasionali della via Pesciatina, i negozi e i servizi allocati nelle vicinanze sono stanchi di aspettare".



E infatti richiedono all'amministrazione comunale di portare avanti in maniera decisiva questo nuovo progetto attraverso la collaborazione con l'azienda che risulta abbia espresso la volntà di concludere positivamente questo annoso e trascurato percorso.



"Contemporaneamente confidiamo che l'azienda si assuma le sue responsabilità per giungere nel più breve tempo possibile alla soluzione del problema - conclude la nota -. Sarebbe sicuramente un grande insuccesso per tutti se l'amministrazione comunale non portasse a compimemnto nel mandato in corso questo intervento che, tra l'altro,era nelle priorità presentate nel programma elettorale".