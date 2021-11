Conclusa la trasferta dei rappresentanti del Comitato Gemellaggi a Mylau

Altri articoli in Piana

lunedì, 8 novembre 2021, 13:39

Al via i preparativi per l’edizione 2022 del Carnovale Porcarese, nel nuovo hangar

lunedì, 8 novembre 2021, 13:29

Tornano i buoni spesa per le persone e i nuclei familiari più fragili anche a causa del prolungato stato di emergenza sanitaria. Sono circa 17 mila gli euro trasferiti dallo Stato al fondo di solidarietà alimentare del Comune di Porcari

sabato, 6 novembre 2021, 16:09

È l'iniziativa, sviluppata attraverso quattro incontri gratuiti, promossa dal comune di Altopascio con le cooperative Zefiro e La Luce, nell'ambito del progetto giovanile "Seconda stella a destra", portato avanti dall'amministrazione comunale grazie al finanziamento di 230mila euro ottenuto dal Ministero delle politiche della famiglia

sabato, 6 novembre 2021, 10:29

Il comune di Capannori sabato 20 novembre celebrerà la Giornata Nazionale degli Alberi e Festa degli alberi (che ricorre il 21 novembre) con due iniziative promosse insieme all'Osservatorio di Rinascita Ambientale (ORA – green office)

sabato, 6 novembre 2021, 09:34

E' stato approvato il progetto esecutivo per proseguire l'opera di riqualificazione dell'immobile della ex Società di Mutuo Soccorso situato in via della Pieve nel centro di Sant'Andrea di Compito e sta per partire la procedura di gara per l'affidamento dei lavori

sabato, 6 novembre 2021, 08:44

Il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2020, che comprende il bilancio del comune di Capannori e i dati aggregati delle società partecipate, è stato approvato dal consiglio comunale nella seduta del 3 novembre, con il voto compatto di tutta la maggioranza di centro-sinistra