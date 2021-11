Piana



Da oggi i certificati anagrafici possono essere scaricati on line dal portale del ministero dell'Interno

lunedì, 15 novembre 2021, 14:04

A partire da oggi (lunedì 15 novembre) i cittadini possono scaricare i certificati anagrafici on line in maniera autonoma e gratuita, non pagando quindi la marca da bollo, collegandosi al portale del Ministero dell'Interno senza recarsi agli sportelli dell'Urp, grazie al nuovo progetto dell'Anagrafe nazionale ANPR del Ministero dell'Interno.

Per usufruire del servizio è necessario avere l'identità digitale SPID, la carta di identità elettronica (Cie) o la carta nazionale dei servizi (Cnr), ovvero la tessera sanitaria, abilitata. Per aiutare i cittadini ad usufruire di questo nuovo servizio presso l'Urp saranno attivati appositi sportelli che daranno ausilio al cittadino per guidarlo anche all'accesso agli altri vari servizi digitali come, ad esempio, la registrazione al trasporto pubblico locale e il pagamento per i servizi scolastici. Trattandosi di servizi digitali l'Urp provvede anche al rilascio delle credenziali per lo Spid, al rilascio della Carta di identità digitale e all'attivazione della Carta Nazionale dei Servizi.

Ci si potrà recare agli sportelli senza appuntamento il martedì in orario 9-13 e 14.30-16.30 e il venerdì in orario 9-13. Gli altri giorni su appuntamento prenotandosi al link https://www.comune.capannori.lu.it/prenotazioni oppure telefonicamente al numero 0583 428760 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Fino al 18 dicembre per tutti questi servizi l'Urp sarà aperto al pubblico negli 'Open days' anche il sabato mattina dalle 9 alle 13 e il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18.

Di seguito i certificati che potranno essere scaricati dal sito del Ministero dell'Interno: anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza AIRE, di Stato civile, di Stato di famiglia, di Stato di famiglia e di stato civile, residenza in convivenza, Stato di famiglia AIRE, Stato di famiglia con rapporti di parentela, stato libero, anagrafica di Unione Civile, di Contratto di Convivenza. Per accedere al servizio www.anagrafenazionale.interno.it .