D'Ambrosio-bis: il sindaco incontra il prefetto

martedì, 9 novembre 2021, 13:19

Stamani il prefetto Francesco Esposito ha ricevuto, nel palazzo del Governo, i sindaci eletti in provincia di Lucca, nelle ultime consultazioni amministrative.

Presenti alla riunione i sindaci dei comuni di Altopascio Sara D’Ambrosio, Massarosa Simona Barsotti, Piazza al Serchio Andrea Carrari.

Il prefetto ha voluto riservare un augurio personale di buon lavoro a coloro che hanno un ruolo fondamentale nella rappresentanza delle rispettive comunità e nella cura dei territori di competenza.

L’incontro si è svolto in un clima cordiale nel quale il prefetto ha messo in risalto, come proprio nell’attuale fase caratterizzata dall’emergenza sanitaria, confronto e collaborazione istituzionale, che da sempre animano i rapporti tra prefettura ed enti locali, debbano essere consolidati e ancor più rafforzati per dare risposte efficaci, concrete e coerenti ai bisogni della comunità.

I sindaci intervenuti hanno preso la parola a turno, ringraziando il prefetto per l’occasione loro offerta di un primo momento di confronto e condivisione; ciascuno di loro, quindi, ha brevemente esposto le esigenze e le peculiarità più significative delle rispettive comunità.

Diversi i temi toccati e sui quali prefettura e amministrazioni comunali lavoreranno fianco a fianco: dai servizi pubblici essenziali alla questione delle risorse disponibili, dai bisogni delle fasce più deboli della popolazione alle problematiche che riguardano i giovani, dalla coesione sociale nei singoli territori alle iniziative per favorire legalità, trasparenza, efficienza e semplificazione dell’azione amministrativa.

Il prefetto ha raccolto diversi spunti offerti dagli interventi degli amministratori locali, ha assicurato massima disponibilità e ascolto alle istanze provenienti dalle singole comunità territoriali e ha evidenziato che particolare attenzione sarà rivolta alle tematiche dell’ordine e della sicurezza pubblica, della protezione civile, dell’esercizio dei diritti di libertà, della promozione della cultura della legalità e dei doveri di solidarietà.

A conclusione dell’incontro, prefetto e sindaci hanno condiviso l’impegno a intensificare momenti di confronto e occasioni di collaborazione da svilupparsi anche con iniziative a livello territoriale volte a favorire azioni coordinate anche in ambiti sovracomunali e coesione istituzionale tra i vari livelli di governo.