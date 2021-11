Piana



FdI Altopascio: “Basta raid nei cimiteri”

venerdì, 19 novembre 2021, 21:03

“E’ inaccettabile”, non servono altre parole per esprimere la drammatica situazione in cui si trovano i cimiteri comunali di Altopascio.

Da anni si susseguono furti di fiori, vasi e lumini. Ma non solo, è di poche settimane fa il tentativo di truffa ai danni di un anziano appena fuori dal cimitero di Spianate.

“E’ una situazione che non possiamo più accettare - spiega il Presidente del Circolo Fratelli d’Italia e Consigliere Comunale Valerio Biagini -. Non si può tollerare che i cittadini di Altopascio non si sentano sicuri nell’andare a rendere un saluto ai proprio cari sepolti nei 4 cimiteri del territorio comunale”.

Sì perché furti e mancanza di sicurezza sono all’ordine del giorno non solo al Cimitero di Altopascio, ma anche in quelli delle frazioni di Spianate, Badia Pozzeveri e Marginone.

“Sono continui i racconti di persone che non hanno trovato - continua Biagini - oggetti, fiori, vasi o lumini sulle tombe dei propri cari. Un susseguirsi di avvenimenti che da anni colpiscono il nostro territorio e che vanno ad aumentare con il passare del tempo”.

Eppure, come riportato in due articoli pubblicati online il 21 ottobre 2019 su “La Nazione” ed il 4 febbraio 2021 su “Lucca in diretta”, l’amministrazione comunale aveva garantito che sarebbe intervenuta con telecamere e con la presenza di un custode.

“Ad oggi ci risultano installate le telecamere nei quattro cimiteri, ma solo all’ingresso, e, dal sito del Comune, la presenza di un custode (facente parte della cooperativa alla quale è affidata la gestione dei servizi cimiteriali) che però, nei vari sopralluoghi che abbiamo effettuato nelle ultime settimane, risulta pressoché assente. E’ infatti impossibile per una sola persona essere presente e sorvegliare quattro cimiteri dislocati su tutto il territorio comunale. Pertanto risultano del tutto inefficaci le misure attualmente prese dall’amministrazione per garantire la sicurezza necessaria ai cittadini e alle tombe dei loro cari”- spiega Biagini.

“Non abbandoneremo i nostri concittadini! Faremo tutto quanto in nostro potere, confrontandoci con la giunta comunale e con l’assessore competente, per garantire loro la sicurezza personale e dei beni presenti sulle tombe dei loro cari, perché i cimiteri del nostro territorio siano luoghi di preghiera e di raccoglimento e non scenari di atti criminali continui”- ha concluso il Consigliere Comunale.