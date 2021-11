Piana



FdI: "Trascurato il sottopasso pedonale di Tassignano

martedì, 9 novembre 2021, 09:47

Mentre i lavori alla viabilità del centro di Capannori sembrano poter finalmente giungere al termine, Fratelli d'Italia Capannori con il consigliere Petrini, e Roberto Martinelli, guarda oltre e pone l'occhio sulle condizioni di altre opere realizzate da questa e dalle passate amministrazioni, come il sottopasso pedonale di Tassignano, inaugurato nel 2013 e nato per bypassare il passaggio a livello di via del Casalino.

"Il sottopasso è sicuramente un'opera utile per tutti - asserisce Petrini - ma che nel corso degli anni è stata trascurata. Ad esempio, ormai da tempo l'allarme che doveva attivarsi in caso di insorgenza di allagamenti è fuori uso cosicché spesso gli utenti si trovano impossibilitati ad usare questa importante infrastruttura perché allagata dalle forti piogge".

"Ma la cosa che fa più arrabbiare i cittadini, è la sporcizia e la costante presenza di vetri rotti che a più riprese hanno provocato forature alle biciclette dei cittadini che da qui transitano. Da mesi inoltre - prosegue Martinelli - gli abitanti di Tassignano lamentano che il sottopasso è ormai divenuto una comoda alternativa utilizzata dagoi scooteristi quando trovano il passaggio a livello chiuso, incrociandosi così in modo pericoloso con ciclisti e pedoni".

"Come nostra abitudine - conclude Petrini - ci facciamo carico delle doglianze dei cittadini che denunciano sì l'inciviltà di qualcuno, ma anche l'assenza di una amministrazione che continua ad essere presente solo per inaugurazioni e post sui social. È per questo che oltre ad avere già protocollato una interrogazione, chiediamo a mezzo stampa che sindaco e Assessori si adoperino per porre un freno a queste situazioni di degrado e pericolo, con una pulizia costante, magari affidata a dei volontari e modificando la disposizione dei panettoni sulle rampe per impedire l'accesso di sccoter e installando telecamere per individuare e finalmente sanzionare chi delinque".