Giornata della gentilezza: i bimbi della scuola portano disegni in comune

sabato, 13 novembre 2021, 11:39

Martedì 16 novembre alle ore 21 nei locali della misericordia di Marlia in via Cortinella, si terrà un'assemblea pubblica promossa dal comune per presentare alla cittadinanza il progetto del nuovo parco di Marlia

sabato, 13 novembre 2021, 11:35

"Creatività e visione nel comunicare in maniera efficace, utilizzando messaggi consistenti attraverso diversi canali di comunicazione" è la descrizione del premio che è stato assegnato il 12 novembre allo stilista altopascese Luca Piattelli, fondatore del salone Luca Piattelli, situato a Chiesina Uzzanese, al confine fra le provincie di Lucca e...

sabato, 13 novembre 2021, 10:22

Una struttura sportiva da 800 posti in grado di ospitare le massime serie di pallavolo e basket e manifestazioni come concerti ed altri spettacoli

venerdì, 12 novembre 2021, 16:10

C'è grande curiosità e interesse per rivedere l'ex mister rossonero Corrado Orrico che lunedì 15 novembre, alle ore 18, presenzierà a Capannori, nella sala consiliare del Palazzo comunale, alla presentazione del libro sulla storia dello sport lucchese "L'Oro di Lucca" del giornalista e scrittore storico Paolo Bottari

venerdì, 12 novembre 2021, 14:49

Il consiglio comunale nella seduta di ieri ha approvato all'unanimità due mozioni sul Superbonus 110% per la riqualificazione energetica degli edifici presentate dal capogruppo del Pd Guido Angelini a nome di tutti i gruppi consiliari e come proponente e dal capogruppo di Fratelli d'Italia Matteo Petrini con un emendamento della...

venerdì, 12 novembre 2021, 14:47

Stamani a Lammari, in occasione del 18° anniversario della strage di Nassiriya si è tenuta una cerimonia di commemorazione promossa dall'amministrazione comunale, per ricordare le vittime dell'attentato alla base italiana dei Carabinieri in Iraq in cui alle ore 10.40 del 12 novembre 2003 persero la vita 19 italiani, di cui...