Il DAE gli salva la vita

lunedì, 1 novembre 2021, 17:23

di gabriele muratori

Un episodio finito bene, quello di sabato sera 30 ottobre, dove un uomo di 60 anni, a Marlia, colto da un arresto cardiaco improvviso, è stato rianimato dai passanti con l'ausilio di un DAE che si trovava nelle vicinanze.

Il fatto è accaduto verso le ore 23, quando l'uomo, in compagnia della moglie, è uscito dalla pizzeria Da Sancio, sul viale Europa. Pochi passi dall' uscita del locale, e l'uomo è caduto a terra risultando completamente incosciente.

Le urla della moglie hanno subito richiamato l'attenzione dei passanti che si sono precipitati a soccorrere il signore e chiamare immediatamente il 112 per l'invio di un'ambulanza.

Non appena gli operatori della Centrale Operativa Alta Toscana hanno capito la gravità della situazione, hanno immediatamente suggerito ai presenti di praticare le manovre del massaggio cardiaco. Inoltre è stato comunicato, sempre dagli operatori del 118, che a poche decine di metri da loro, si trovava un dae posizionato esattamente di fronte alla scuola primaria di Marlia. Una breve corsa per prendere il dae, sistemare le piastre sul torace del paziente e continuare le semplici manovre del massaggio cardiaco. Tutto questo hanno fatto gli avventori, riuscendo così a salvare la vita all'uomo.

Difatti una volta posizionato correttamente il DAE, sono bastate 4 scariche elettriche a far ripartire il cuore del sessantenne giunto ad un passo dalla morte.

Nel frattempo che l'uomo si stava fortunatamente riprendendo, è giunta l'auto medica dal Campo di Marte e l'ambulanza della Croce Verde di Ponte a Moriano.

L'uomo, oramai vigile e cosciente, è stato comunque stabilizzato, caricato sull'ambulanza e trasportato immediatamente in codice rosso all'ospedale San Luca di Lucca per tutti gli accertamenti del caso. Una storia a lieto fine, che ha regalato grande soddisfazione all'associazione di volontariato "Il Sorriso di Stefano - Associazione Onlus", che ha provveduto tempo fa, all'installazione della colonnina salvavita di fronte alla scuola primaria di Marlia, a seguito del progetto "Il Cuore batte per Lucca".

"La nostra associazione prosegue la sua missione di formazione alla cittadinanza per quello che riguarda la consapevolezza delle manovre di rianimazione e la missione di installazione di Dae su tutto il territorio" - racconta il presidente. "Grazie a questo importante lavoro, si può contribuire a salvare vite come accaduto sabato sera. Un immenso ringraziamento va soprattutto a coloro che hanno soccorso lo sfortunato signore, e che hanno messo in pratica le conoscenze acquisite per ciò che riguarda il soccorso della rianimazione cardiopolmonare". Felicità anche da parte dell'associazione gemella "Mirco Ungaretti ODV" di Guamo. "Siamo molto contenti per questo felice epilogo. Ciò vuol dire che il nostro lavoro produce dei grandi risultati, tipo per esempio salvare una vita" - commenta il presidente Stefano Ungaretti. "Continuiamo senza freni la nostra missione di insegnamento della rcp ed installazione di Dae sul territorio. Tutto questo per battere il tremendo killer silenzioso dell'arresto cardiaco che può colpire chiunque ed in qualsiasi momento".