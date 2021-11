Piana



Il Mercatino... un po' di tutto domenica 14 novembre a Lammari

martedì, 9 novembre 2021, 00:20

Tutto è pronto a Lammari, sul viale Europa in località MASINI, per ospitare domenica 14 novembre 2021, dalle ore 9 alle ore 17, una nuova edizione del mercatino ...UN PO' DI TUTTO ! studiato, progettato e realizzato per diffondere la cultura del riciclo, del riuso, del rispetto ambientale e per dare nuova vita alle cose messe frettolosamente da parte.

In tutte le case ci sono oggetti che sono stati utilizzati per alcuni periodi oppure passati semplicemente di moda, capi di abbigliamento non più indossati, giocattoli dei figli ormai cresciuti e molto altro che viene “archiviato” in soffitta o cantina per poi essere dimenticato e destinato a diventare un rifiuto da smaltire.

Il mercatino di Lammari sarà utile per restituire a tutte queste cose, una nuova utilità, dando vita ad un punto di incontro tra chi possiede materiale inutilizzato e chi può averne ancora bisogno.

Mobili e soprammobili, oggettistica di ogni tipo, abbigliamento ed accessori, artigianato moderno e d'epoca, dischi, cd e musicassette, libri e riviste, stampe e quadri e molto altro verranno esposti sulle bancarelle in bella mostra anche per la gioia di collezionisti o appassionati sempre alla ricerca del pezzo particolare per la propria collezione.

Il mercatino ...UN PO' DI TUTTO ! È prodotto dall'associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con il centro commerciale Masini ed è patrocinato dal Comune di Capannori.

Info 0572 1913547