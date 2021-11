Piana



Imposta pubblicità ad Altopascio, posticipato al 31 dicembre il pagamento

mercoledì, 10 novembre 2021, 17:17

Imposta sulla pubblicità ad Altopascio: il comune ha riscontrato delle difformità sugli importi rispetto agli anni scorsi e ha chiesto chiarimenti a Etruria, la ditta che gestisce il servizio di riscossione. Il comune, infatti, non ha deliberato aumenti tariffari: l'amministrazione, nei mesi scorsi, ha approvato il regolamento del canone unico che include anche l'imposta sulla pubblicità e le relative tariffe che, per l'appunto, non sono state aumentate.

"Stiamo aspettando chiarimenti da Etruria - spiega l'assessore con delega ai tributi, Alessio Minicozzi - insieme alla quale cercheremo di risolvere il problema, perché per noi fa fede la volontà di lasciare invariate le tariffe, che infatti non sono state toccate. Intanto per chi ancora non ha pagato l'imposta informiamo che il termine di pagamento è stato posticipato al 31 dicembre, così da consentirci di sfruttare questo tempo per parlare con Etruria e risolvere la situazione. Per chi, invece, ha già provveduto al pagamento, l'amministrazione comunale si muoverà affinché sia garantita un'equità di trattamento per tutti".