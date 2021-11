Piana



In piazza Aldo Moro c’è 'VerdAria - Festa dell’albero’

mercoledì, 17 novembre 2021, 16:14

Si chiama 'VerdAria'-Festa dell'albero' l'iniziativa che si terrà sabato 20 novembre in piazza Aldo Moro a Capannori in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi e Festa degli alberi (che ricorre il 21 novembre) promossa su iniziativa del Comune e dell'Osservatorio di Rinascita Ambientale (ORA – green office) insieme a Legambiente Capannori – Piana Lucchese. Dalle ore 11 alle ore 17 si svolgerà una mostra-mercato di vivaisti con la presenza di stand di associazioni ambientaliste del territorio,mentre alle 16.00 nella sala consiliare è in programma una conferenza sul tema del verde urbano e del cambiamento climatico. L'incontro si aprirà con i saluti del sindaco Luca Menesini e vedrà gli interventi di Maria Cristina Nanni, presidente di Legambiente Capannori e Piana Lucchese, Giorgio Di Girolamo di 'Fridays For Future Lucca' e Francesco Ferrini, docente di Arboricoltura generale e Coltivazioni arboree dell'Università degli Studi di Firenze. A moderare l'incontro sarà Francesco Sorbi coordinatore dell'Osservatorio di Rinascita Ambientale.

In occasione di 'VerdAria' in piazza Aldo Moro ci saranno anche castagne e vin brulè a cura dell'associazione Nazionale Alpini Gruppo di Capannori. A coloro che visiteranno la mostra-mercato l'amministrazione comunale donerà una piantina di quercia, affinché possa essere messa a dimora nei loro giardini e spazi verdi.

Per informazioni contattare la Segreteria del Sindaco tel 0583 428253-428211.Per partecipare alla conferenza è necessario il Green Pass.