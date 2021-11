Inaugurata una panchina rossa al parco pubblico di Capannori

Altri articoli in Piana

mercoledì, 24 novembre 2021, 22:02

Approvato dalla giunta il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione riguardanti la mobilità e l'illuminazione di un tratto di via Don Aldo Mei e di via dei Colombini a Capannori che prenderanno il via entro la fine dell'anno

mercoledì, 24 novembre 2021, 22:02

Altopascio è Natale: la cittadina del Tau si prepara a calarsi nell'atmosfera natalizia e a offrire, per oltre un mese, iniziative e occasioni per trovarsi in paese, fare acquisti, divertirsi insieme

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:46

Un grande Flashmob allo stadio di Marlia realizzato dalle associazioni sportive del territorio con oltre 250 partecipanti e l'inaugurazione di una 'panchina rossa' al parco di Capannori

mercoledì, 24 novembre 2021, 12:35

Una giornata di shopping e concreto sostegno per le donne e i minori vittime di abusi e violenze. Sono stati raccolti circa 1900 euro domenica scorsa al centro commerciale La Torretta di Porcari per la seconda edizione di Svuota l'armadio e non solo

mercoledì, 24 novembre 2021, 11:11

Dopo Lucca e la Garfagnana, fa tappa a Capannori l'iniziativa del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi, "Ascolto Annoto Agisco – Un anno di bilancio, quattro anni per il rilancio"

martedì, 23 novembre 2021, 14:54

Più decoro nei paesi, lungo le strade e nelle aree a verde pubblico. Questo l'obiettivo dell'amministrazione Menesini che, in collaborazione con Ascit, potenzia il servizio di pulizia manuale del territorio finalizzato a rimuovere piccoli rifiuti come cartacce, bottiglie, lattine, mozziconi di sigarette e altri tipi di rifiuti che le persone...